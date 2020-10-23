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Kuşadası’nda sahte alkolden ikinci ölüm

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte alkol kullanımı nedeniyle tedavi edilen bir kişi daha hayatını kaybetti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte alkol kullanımı nedeniyle tedavi edilen bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentte sahte alkolden bir hafta içinde ikinci ölüm gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi’nde yaşayan Umut Arın(34), 21 Ekim tarihinde miğde bulantısı ve görme bozukluğu şikayetiyle Kuşadası Devlet Hastanesi’ne gitti. İddiaya göre, sahte içki kullandığı şüphesiyle tedavi altına alınan Arın’ın durumu ağırlaşınca Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 34 yaşındaki Umut Arın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kentte 15 Ekim’den bu yana sahte alkolden ikinci ölüm gerçekleşti.

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