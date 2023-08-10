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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü

10.08.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücü hayatını kaybederken yolcu konumundaki arkadaşı ise yaralandı.

Kuşadası’nda trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile eğlence mekanından dönen 20 yaşındaki Oğuz Fuat Akar, Grup sitesi önündeki virajı alamayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akar ve yolcu konumundaki kız arkadaşı İ.Ö., metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kız İ.Ö., ise başka bir ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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