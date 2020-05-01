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Kuşadası’nda üretilen maskeler vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 01.05.2020 17:30 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında Emek Atölyeleri’nde bir araya gelen gönüllü kadınların ürettiği tek kullanımlık yüz maskelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı.

Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında Emek Atölyeleri’nde bir araya gelen gönüllü kadınların ürettiği tek kullanımlık yüz maskelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı. Günlük 15 bin maske üretim kapasiteli Emek Atölyeleri’nin ilk maskeleri, ihtiyaç sahiplerine Başkan yardımcıları tarafından vatandaşın bizzat kapısında teslim ediliyor.
Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında, Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle ’Emek Atölyeleri’ kuruldu. Ada Kültür Merkezi’ndeki atölyede omuz omuza veren 30 gönüllü kadın, Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla alınan ’Üç Katlı Otomatik Cerrahi Maske Makinesi’ ve dikişi makinaları sayesinde halkın sağlığını korumak için medikal kumaştan tek kullanımlık yüz maskesi üretmeye başladı. Başkan Ömer Günel, 3 aşamadan geçirilerek hazırlanan maskelerin Kuşadası’nda maske ihtiyacını karşılayacağını belirtti.
Başkan Günel üretim bandı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada , “Emek Atölyelerinde dikilen maskeler, Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince sterilizasyon işleminden geçiriliyor. İşlemin ardından, hijyenik bir ortamda tek tek paketlenen maskelerden ilk etapta 4 bin tanesi, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları üyeleri tarafından Yeniköy Mahallesi sakinlerinin kapılarına kadar götürülerek teslim ediliyor” dedi .
Kuşadası Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı çok önemli. Belediye Başkanımız Ömer Günel’in talimatıyla satın aldığımız makine sayesinde ilçemizin günlük maske ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. Emek Atölyelerimizin günlük 15 bin maske üretim kapasitesi var. Düzenli olarak Kuşadası’nın her mahallesine maske dağıtmaya devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi bu zorlu süreçte hiçbir vatandaşını yalnız bırakmayacak” dedi.

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