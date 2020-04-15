Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çeşitli suçlardan aranan üç kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından içinde üç kişi bulunan ve şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araç, dur ikazına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçan aracın peşine düşen narkotik ekipleri, kısa süre içerisinde yakaladıkları araç içerisinde yapılan aramada 25 gram toz esrar maddesi,16 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirdi. Bu arada araç içerisinde bulunan üç kişinin de “Yaralama” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçlarından arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakalanan üç kişi Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek, gözaltına alındı.

