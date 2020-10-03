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Kuşadası’ndaki 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi kamera incelemesi ile tespit edildi

AYDIN HABERLERİ  | 03.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda Eylül ayı içerisinde gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, polisin güvenlik ve MOBESE kameralarında yaptığı inceleme ile tespit edildi.

Kuşadası’ndaki 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi kamera incelemesi ile tespit edildi

Kuşadası’nda Eylül ayı içerisinde gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, polisin güvenlik ve MOBESE kameralarında yaptığı inceleme ile tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 Eylül günü Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen otodan hırsızlık, 17 Eylül tarihinde Hacıfeyzullah Mahallesi’nde gerçekleşen otodan hırsızlık ve 20 Eylül günü Türkmen Mahallesi’nde bir evin önünde meydana gelen açıktan hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Teknik çalışmanın yanında olayların meydana geldiği 3 bölgedeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarını günlerce tek tek inceleyen asayiş ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 3 hırsızlık olayının da şüphelisinin U.Ç. olduğunu belirledi. Dağ Mahallesi’nde polis tarafından yakalanan şüpheli U.Ç. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamasının ardından Kuşadası’nda hakim karşısına çıkan U.Ç. tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

Kuşadası’ndaki 3 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi kamera incelemesi ile tespit edildi

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