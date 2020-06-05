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Kuşadası’ndaki kanalizasyon çalışmalarında sona gelindi

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Her yıl yaz aylarında nüfusu kat kat artan Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan ilave altyapı çalışmalarında sona gelindi.İlçede yerleşimin ve otellerin en yoğun olduğu bölgelerden olan Atatürk Bulvarı’nda mevcut hatların taşıma kapasitesinin 4 katına çıkarılmasıyla turizm cenneti Kuşadası’nda kanalizasyon altyapısı tamamen yenilenmiş olacak.

Her yıl yaz aylarında nüfusu kat kat artan Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan ilave altyapı çalışmalarında sona gelindi.
İlçede yerleşimin ve otellerin en yoğun olduğu bölgelerden olan Atatürk Bulvarı’nda mevcut hatların taşıma kapasitesinin 4 katına çıkarılmasıyla turizm cenneti Kuşadası’nda kanalizasyon altyapısı tamamen yenilenmiş olacak. Böylelikle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 130 milyon Türk lirası yatırım maliyeti olan Kuşadası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Davutlar-Güzelçamlı grup kanalizasyon sisteminden sonra Atatürk Bulvarı’nda da ek kanalizasyon altyapısı tamamlanmış olacak.

“Turizm cennetine yatırımlarımız devam edecek”
Kuşadası’na hak ettiği değeri kazandırdıklarını vurgulayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlarla turizmin başkenti Kuşadası’na uzun yıllar kullanılacak bir altyapı kazandırdık. Kuşadası’nda yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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