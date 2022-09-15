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  4. Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor ile aşka geldi! Konserde dudak dudağa...

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor ile aşka geldi! Konserde dudak dudağa...

15.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in, bir senedir aşk yaşadığı Thor Saevarsson ile bu yaz nikâh masasına oturacağı bilinmekteydi. Ancak güzel oyuncu düğünü ertelediklerini açıklamıştı. Son olarak sevgilisi Thor ile bir konsere katılan Deniz, aşka geldi.

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor ile aşka geldi! Konserde dudak dudağa...

Oyunculuğu ve rol aldığı yapımlar dışında özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde göbek dekolteli pozlarıyla çokça konuşulan isimden aşk pozu geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ SEVGİLİSİ THOR İLE AŞKA GELDİ!

Ekranlarda Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

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Son olarak FOX TV ekranlarında Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan ve Mona karakterini canlandıran oyuncu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesmişti.

DUDAK DUDAĞA POZ VERDİ

Deniz, bu kez sevgilisi Thor Saevarsson ile Emel Sayın konserine gitti. Konser anında romantik pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, sevgilisiyle dudak dudağa poz vererek aşka geldi.

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İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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