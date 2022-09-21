MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı ve Yakup'undan eğlenceli set paylaşımı! Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü poz verdi: "Işığı beğenmedi birileri"

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı ve Yakup'undan eğlenceli set paylaşımı! Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü poz verdi: "Işığı beğenmedi birileri"

21.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında Kusursuz Kiracı dizisinde Mona karakterini canlandıran ve Alev Alev, Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli projelerde de rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Serkay Tütüncü ile birlikte Kusursuz Kiracı'da rol alan isim, Tütüncü'nün set paylaşımını hesabında paylaştı. İkili birlikte poz vererek eğlenceli bir set paylaşımı yaptı.

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı ve Yakup'undan eğlenceli set paylaşımı! Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü poz verdi: "Işığı beğenmedi birileri"

Oyunculuğu ve rol aldığı yapımlar dışında özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı. Şimdilerde Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan Deniz'den partneri Serkay Tütüncü ile set pozu geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN EĞLENCELİ SET PAYLAŞIMI!

Ekranlarda Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

mona-yakup11

Geçtiğimiz günlerde bikinili ve dekolteli paylaşımlarıyla çokça konuşulan isim, bu kez partneri Serkay Tütüncü ile sette çekildiği anları paylaştı.

dilanmini1

"BÖLÜM FOTOĞRAFI ATALIM DEDİK AMA..."

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı ve Yakup'u birlikte poz verdi. Yakup'u canlandıran Serkay Tütüncü ise partnerinin fotoğrafı beğenmemesinden sitem ederek yaptığı paylaşıma "Bölüm fotoğrafı atalım dedik ama ışığı beğenmedi birileri" notunu düştü.

dilan-1111

İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

dilan22222

dilan3333

33621dba94ed13441560e155eb

44sdfgtrfgtyhdfrg

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmediMehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi
Ünlü oyuncudan skandal paylaşım! "Döver bayıltır sen uyurken de s...m" Ünlü oyuncudan skandal paylaşım! "Döver bayıltır sen uyurken de s...m"
Cinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşımCinsiyet değiştiren oyuncudan bikinili paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 30 bin TL...

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

AK Parti'den istifa eden Rasim Arı'dan dikkat çeken sözler! 'Sustuk diye...'

Kazançları dudak uçuklattı! O köy Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Kazançları dudak uçuklattı! O köy Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Miss Turkey sonuçlandı! Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu

Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı olay oldu! Belediye başkanı paylaştı

Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı olay oldu! Belediye başkanı paylaştı

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

Erdoğan ABD'de muhabirin sorusunu gülerek yanıtladı: O Biden ben de Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

Uçakta kaos! Yarı çıplak soyunup çığlıklar atarak...

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.