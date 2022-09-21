Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı ve Yakup'undan eğlenceli set paylaşımı! Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü poz verdi: "Işığı beğenmedi birileri"

Oyunculuğu ve rol aldığı yapımlar dışında özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı. Şimdilerde Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan Deniz'den partneri Serkay Tütüncü ile set pozu geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE SERKAY TÜTÜNCÜ'DEN EĞLENCELİ SET PAYLAŞIMI!

Ekranlarda Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bikinili ve dekolteli paylaşımlarıyla çokça konuşulan isim, bu kez partneri Serkay Tütüncü ile sette çekildiği anları paylaştı.

"BÖLÜM FOTOĞRAFI ATALIM DEDİK AMA..."

Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı ve Yakup'u birlikte poz verdi. Yakup'u canlandıran Serkay Tütüncü ise partnerinin fotoğrafı beğenmemesinden sitem ederek yaptığı paylaşıma "Bölüm fotoğrafı atalım dedik ama ışığı beğenmedi birileri" notunu düştü.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...





