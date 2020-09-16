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Kütahya Adalet Ormanı’nda bakım çalışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.09.2020 20:40 | Son Güncelleme

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerinin Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinli sayılmalarından dolayı Parmakören Mahallesindeki Adalet Ormanında Kütahya Belediyesi ve denetimli serbestlik personeli işbirliğiyle bakım çalışmalarına başlandığını duyurdu.Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı İlyas Bahar ile Kütahya Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Neslihan Ege Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi kapsamında Parmakören Mahallesindeki 15 Dönüm arazi içerisinde oluşturulan Adalet Ormanında incelemelerde bulundu.Belediye ekiplerince Adalet Ormanındaki otlar tırpanla biçilirken, su tankeri ile yaklaşık 1000 fidanın sulaması gerçekleştirildi.

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerinin Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle izinli sayılmalarından dolayı Parmakören Mahallesindeki Adalet Ormanında Kütahya Belediyesi ve denetimli serbestlik personeli işbirliğiyle bakım çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı İlyas Bahar ile Kütahya Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Neslihan Ege Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi kapsamında Parmakören Mahallesindeki 15 Dönüm arazi içerisinde oluşturulan Adalet Ormanında incelemelerde bulundu.
Belediye ekiplerince Adalet Ormanındaki otlar tırpanla biçilirken, su tankeri ile yaklaşık 1000 fidanın sulaması gerçekleştirildi. Daha sonra Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarından İnfaz ve Koruma Memurları Bahattin Yavuz, Hüseyin Ceylan, Tahir Çelik ve Ramazan Topaktaş tarafından arazideki otlar toplanarak Adalet Ormanının temizlik ve bakımı yapıldı.
Ormanları korumanın bilincinde olduklarını belirten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları, torunlarına bırakabilecekleri bir alan oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

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