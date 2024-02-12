YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya Altıntaş’a şehit ateşi düştü

Kütahya Altıntaş’a şehit ateşi düştü

İHA İHA
12.02.2024 07:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen bir araç kazası sonucunda Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünden olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu.

Kütahya Altıntaş’a şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş’in acı haberi Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine ulaştı. Şehit ailesinin bulunduğu eve Türk bayrakları asıldı.

“MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI”

Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindiAlanya’da Mahmutlar Kreş Ve Çocuk Akademisi’nde sona gelindi
Bingöl’de aranan 3 şahıs yakalandıBingöl’de aranan 3 şahıs yakalandı
Kastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildiKastamonu'da kalbi duran kişiyi hayata döndüren polislere başarı belgesi verildi
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 12 Şubat Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:50
Öğle
13:19
İkindi
16:12
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Kütahya Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Pazartesi

Çavdarhisar eczanesi
Cavdarhisar
Aksa eczanesi
Merkez
Yaşam eczanesi
Merkez
Gülten eczanesi
Simav
Şahin eczanesi
Hisarcik
Türker eczanesi
Saphane
Hisar eczanesi
Domanic
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.