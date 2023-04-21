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Kütahya Belediyesi, yeni bir projenin daha startını verdi

21.04.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, imalatların başladığı Bayraktepe proje alanında incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi, yeni bir projenin daha startını verdi

Başkan Işık, “Burası inşallah bittiğinde herkesin gelip görmek isteyeceği çok özel bir park olacak” dedi.

Kütahya Belediyesi, yeni bir projenin daha startını verdi. Evliya Çelebi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgede Bayraktepe Projesi’nin imalatlarına başlandı. Hayata geçirilecek projeyle Bayraktepe’de 43 metrelik dev Türk bayrağı, 16 Türk devletinin kurucuları ve bayrakları ile Orhun Abideleri gibi çok özel detaylar yer alacak.

Şehrin tarihini ve kültürünü yansıtacak önemli detayların da yer alacağı projeyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Evliya Çelebi Mahallemiz sınırları içerisindeki Bayraktepe proje alanındayız. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallesi muhtarlarımızla beraberiz. Dernek başkanımız ve Meclis Üyemiz Kemal beyle birlikte proje alanını ziyaret ettik. İmalatlarımız başladı, inşallah bu yıl içerisinde buraya özellikle bu bölgedeki vatandaşlarımızın kendi evlerine yakın bir alanda bir park alanı kazandıracağız. Bu parka da Kütahya’mızın tarihine, kültürüne, geleneklerine uygun figürlerle yeni bir değer kazandıracak bir alanı inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Ben her iki muhtarımıza da dernek başkanımıza da meclis üyemize de göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu bölgenin yeniden çöp döküm sahası olmadığının altını çizen Başkan Işık, “Sabah beni arayan bir vatandaşımız bu bölgenin yeniden çöp döküm sahası olduğuna dair bir algıya kapılmış. Bu bölgenin mahallelerimiz ve şehrimiz için çok güzel bir alan olarak değerlendirileceğini söyleyince ikna oldu. Bu vesileyle bu tür endişede olan vatandaşlarımıza da endişelenmelerine gerek olmadığını ben de söylüyorum. Burası inşallah bittiğinde herkesin gelip görmek isteyeceği çok özel bir park olacak. Burada 16 Türk devletinin kurucularının portrelerinden bayraklarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtı ve 43 metre yüksekliğindeki bayrakla beraber Orhun Abideleri’nin de dikildiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ilinde tarihini yaşayan bir park olarak şehrimize kazandırılacak” diye konuştu.

Evliya Çelebi Mahallesi Muhtarı Mehmet Neyaz ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ömer Sarıçam, bölgenin ihtiyacı olan böyle bir eseri şehrimize kazandıracağı için Başkan Işık’a teşekkürlerini iletti.

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