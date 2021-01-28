Kütahya Belediyesi’nden bir ilk

Kütahya Belediyesi’nde görev alan 52 güvenlik personeline kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ile imzalandı. İmzalanan toplu sözleşme ile en düşük maaş 3 bin 200 TL oldu.

İmza töreninde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi’nde yine bir ilkin yaşandığını söyledi. Başkan Işık, “Bugün onurlu bir günü yaşıyoruz ve hayırlı bir iş için bir araya geldik. Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik Personel Anonim Şirketi adına Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası arasında belediyemizde çalışan özel güvenlik personelimizin toplu iş sözleşmesini imzalayacağız. Sözleşmemiz 1 Temmuz 2020 tarihi ile 30 Haziran 2022 tarihi arasında ki süreyi kapsıyor. Daha önce belediyemiz bünyesinde çalışan işçilerimiz için belirlenen hakların tamamını özel güvenlik personelimiz içinde belirledik. En düşük asgari ücreti 3 bin 200 TL ve üzerinde olacak şekilde ayarladık. Bugüne ayrı anlam katan Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ve belediyemiz adına görüşmeleri Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, genel başkan danışmanı, İzmir Bölge Başkanı, toplu sözleşme uzmanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kütahya Belediyesi yine bir ilke imza atmıştır” dedi.

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ise konuşmasında Kütahya Belediyesinde çalışan özel güvenlik görevlilerin ilk toplu sözleşmesi olduğunu hatırlattı.

Yapılan konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı.



