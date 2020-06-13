Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımları ilgi görüyor

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün, kurumun ve şehrin değerlerinin tanıtımı için yaptığı paylaşımlar ilgi görüyor.

İl Müdürü Zekeriya Ünal’ın talimatıyla müdürlüğün facebook, instagram, twitter ve youtube hesapları oluşturuldu. Oluşturulan sosyal medya hesaplarından kentin tarihi ve turistik bölgelerinin bilgi ve görselleri paylaşılıyor.

Ünal, "Kütahya gerçekten tarihi ve doğal güzellikleri olan bir ilimiz. Kütahya’yı dünyaya tanıtmalıyız. Bu sebeple kurumumuzun resmi sosyal medya hesaplarını oluşturduk. Buralardan şehrimizin değerlerini gözler önüne seriyoruz. Paylaşımlarının yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.



