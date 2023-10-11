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Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık Gediz’de şehit ailesini ziyaret etti

11.10.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ile birlikte Erdoğmuş Köyünde Şehit Ramazan Demirci’nin ailesini ziyaret etti.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık Gediz’de şehit ailesini ziyaret etti

2008 yılından Bingöl’ün Kığı ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Ramazan Demirci’nin ailesini Erdoğmuş Köyünde ziyaret eden İl Müftüsü Açık ve Gediz Müftüsü Turan aile ile sohbet etti.
Ziyarette ayrıca din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Müftü Dr. İrfan Açık tarafından Şehit Ramazan Demirci ve tüm şehitler için dua edildi.

İl Müftüsü Dr.Açık, “Girdiği çatışmada şehit olan kahraman şehidimiz Ramazan Demirci’nin ailesini ziyaret ettik. Onlarla hasbihalde bulunduk. Evlatlarını bu vatan için feda etmiş bu ailelerimiz için ne yapsak azdır. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine de sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

Şehit ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Dr.Açık ve beraberindeki din görevlilerine teşekkür ettiler.

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