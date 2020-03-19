YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya İl Özel İdaresi işçi alım sınavı Korona virüs nedeniyle ertelendi

Kütahya İl Özel İdaresi işçi alım sınavı Korona virüs nedeniyle ertelendi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.03.2020 20:58 | Son Güncelleme

Kütahya İl Özel İdaresi, işçi alım ilanına başvuru yapanların komisyon gözetiminde yapılacak olan uygulama-pratik sınavının Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini öğrenildi.İl Özel İdaresi’nin internet sitesinde, “Kütahya İl Özel İdaresi Personel A.Ş.

Kütahya İl Özel İdaresi işçi alım sınavı Korona virüs nedeniyle ertelendi

Kütahya İl Özel İdaresi, işçi alım ilanına başvuru yapanların komisyon gözetiminde yapılacak olan uygulama-pratik sınavının Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiğini öğrenildi.
İl Özel İdaresi’nin internet sitesinde, “Kütahya İl Özel İdaresi Personel A.Ş. tarafından 16 Mart 2020 Pazartesi günü İşkur aracılığı ile çıkılan işçi alım ilanı başvuruları 19 Mart 2020 günü saat 17.30’da sona ermiştir. Bu 4 günlük ilan/başvuru süresince ilgili branşlarda istenilen belgeleri eksiksiz olarak İdareye teslim ederek başvurusu kabul edilenlerin komisyon gözetiminde yapılacak olan uygulama/pratik sınavı, güncel olan “Korona virüs salgını tedbirleri” dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sınav tarihi önceden Özel İdarenin internet sitesinden yayınlanacak olup, ayrıca telefon ile katılımcılara bilgi verilecektir. İleri tarihte yapılacak olan, uygulama-pratik sınavında başarılı olanlar arasından açık kadro sayısı kadar işçi (asil ve yedek) noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
Müracaatı kabul edilen işçi adaylarının isimleri kurumun internet sitesinde yayınlandığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Hisarcıklı esnaftan Korona virüs tedbirleri

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Evi temizlenen yaşlı kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı’ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Gece saatlerinde sokakları köpükleyerek yıkadılar

Kütahya Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
13:13
İkindi
16:37
Akşam
19:18
Yatsı
20:35

Kütahya Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Arık Eczanesi
Merkez
Kale Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Akyol Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.