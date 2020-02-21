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Kütahya İl Özel idaresi üreticinin yanında

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.02.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kütahya İl Özel İdaresi, altyapı, yol ve kamu binaları kazandırma gibi çalışmalarının yanında çiftçiye de destek vererek, hizmet çeşitliliğini artırıyor.Kütahya İl Özel İdaresi 2019 yılında 42 çiftçiye 4 bin 125 adet ayva fidanı, 15 çiftçiye 1.280 adet ceviz fidanı, 2 çiftçiye 50 bin adet çilek fidesi, 8 çiftçiye 1.250 adet muşmula fidanı, 7 çiftçiye bin 500 kilo yem bezelyesi tohumu,23 çiftçiye 157 paket tanelik mısır tohumu, 33 çiftçiye 150 litre sıvı toz gübre, 33 çiftçiye 210 kilo tohumluk ayçiçeği, 33 çiftçiye ayçiçeği için 63 litrelik ilaç, 33 çiftçiye 12 bin 500 kilo ayçiçeği için gübre, 88 çiftçiye 4 bin adet aşılı ceviz fidanı desteğinde bulundu.Yapılan tarım malzemesi desteği kapsamında Emet ilçesi Aydıncık köyü ve çevresi için kuru-sıvı tohum ilaçlama makinası, Emet ilçesi Aydıncık köyü ve çevresi için tohum temizleme makinesi kazandırıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi, altyapı, yol ve kamu binaları kazandırma gibi çalışmalarının yanında çiftçiye de destek vererek, hizmet çeşitliliğini artırıyor.
Kütahya İl Özel İdaresi 2019 yılında 42 çiftçiye 4 bin 125 adet ayva fidanı, 15 çiftçiye 1.280 adet ceviz fidanı, 2 çiftçiye 50 bin adet çilek fidesi, 8 çiftçiye 1.250 adet muşmula fidanı, 7 çiftçiye bin 500 kilo yem bezelyesi tohumu,23 çiftçiye 157 paket tanelik mısır tohumu, 33 çiftçiye 150 litre sıvı toz gübre, 33 çiftçiye 210 kilo tohumluk ayçiçeği, 33 çiftçiye ayçiçeği için 63 litrelik ilaç, 33 çiftçiye 12 bin 500 kilo ayçiçeği için gübre, 88 çiftçiye 4 bin adet aşılı ceviz fidanı desteğinde bulundu.
Yapılan tarım malzemesi desteği kapsamında Emet ilçesi Aydıncık köyü ve çevresi için kuru-sıvı tohum ilaçlama makinası, Emet ilçesi Aydıncık köyü ve çevresi için tohum temizleme makinesi kazandırıldı.

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Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Hülya Eczanesi
Tavsanli
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