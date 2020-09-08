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Kütahya İl Özel İdaresi’nden 20 sentetik halı saha

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi tarafından Kütahya geneline 20 sentetik halı saha yapılacağını açıkladı.İl Özel İdaresinin geçen dönemde futbol sahaları eksik ilçelere futbol sahası yaparak Kütahya merkezi dahil sahası olmayan ilçe kalmadığını söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ”En son 2019 yılında Aslanapa ilçemizi de güzel bir sentetik çim saha yaparak faaliyete geçirdik.

Kütahya İl Özel İdaresi’nden 20 sentetik halı saha

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi tarafından Kütahya geneline 20 sentetik halı saha yapılacağını açıkladı.
İl Özel İdaresinin geçen dönemde futbol sahaları eksik ilçelere futbol sahası yaparak Kütahya merkezi dahil sahası olmayan ilçe kalmadığını söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ”En son 2019 yılında Aslanapa ilçemizi de güzel bir sentetik çim saha yaparak faaliyete geçirdik. Yine aynı yıl merkez Asım Alkış sahasının çimini yeniledik. Böylelikle gençlerimize ilçe halkına spor alanında büyük bir imkan sunduk. Yine geçen senelerde başladığımız bir uygulama ile nüfus yoğunluğu fazla, taşımalı okul merkezi olan ve birkaç köyün kullanılabileceği alanlar tespit ederek bu halı sahaları köylerimize de yaygınlaştırdık. Yaptığımız 17 halı sahaya bu senede 20 adet ilave ederek toplam 37 halı saha gençlerimizin ve halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır” dedi.
Başkan Yılmaz, bu yıl Kütahya genelinde yapımını gerçekleştirecekleri sentetik halı sahaları şu şekilde sıraladı,” Merkez ilçede Kızılcaören köyüne, Altıntaş’ta Sevdiğin, Dumlupınar’da Gazi İlkokulu bahçesine, Çavdarhisar’da Yenice Armutçuk köyüne, Domaniç’te Çukurca beldesine, Hisarcık’ta Karbasan köyüne, Emet’te Sarıayak köyüne, Tavşanlı’da Ali köye, Aslanapa Örenköy’e, Gediz’de Altın Kentte, Simav’da Hisarbey Okulu bahçesine, Simav’da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Okulu bahçesine, yine Simav’da 19 Mayıs İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine, Simav’da Kuşu beldesine, Gümüşsu köyüne , Şaphane’de Yüksekokul bahçesine, Pazarlar’da Spor Meslek Lisesi bahçesine, Simav’da Yemişli köyüne, Simav’da Dağardı ve Simav Beyce İmam Hatip lisesi bahçesine yapılacak. İhaleye çıkarılan sentetik halı sahaların yapımında bizlere tüm sahaların ödeneğini temin eden başta hemşehrimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Milletvekillerimize, Gençlik Spor Bakanlığı yetkililerine ilimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Kütahya’mıza ve gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Kütahya İl Özel İdaresi’nden 20 sentetik halı saha

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