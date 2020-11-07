YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği’nde bayrak değişimi

Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği’nde bayrak değişimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Sümeyra Benli, 2 yıldır sürdürdüğü görevini Celile Altıntaş’a devretti.Hizmetlerden dolayı Okul Müdürü Mustafa Topuz tarafından plaketle ödüllendirilen Benli, "Okulumuzda 1 yıl yönetim kurulu üyeliği, 2 yıl da başkanlık görevini ifa ettim.

Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği’nde bayrak değişimi

Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Sümeyra Benli, 2 yıldır sürdürdüğü görevini Celile Altıntaş’a devretti.
Hizmetlerden dolayı Okul Müdürü Mustafa Topuz tarafından plaketle ödüllendirilen Benli, "Okulumuzda 1 yıl yönetim kurulu üyeliği, 2 yıl da başkanlık görevini ifa ettim. Görev sürem içinde bir çok güzel hizmetlere imza attık. Bir araya gelebilmek başlangıçtır. Bir arada durabilmek ilerlemektir. Birlikte çalışmak başarıdır. Kütahya Linyit Ortaokulu ailesinin bir mensubu olmaktan gurur duydum. Okulumuzun yönetici, öğretmen ve benimle birlikte görev yapan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Sümeyra Benli, Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı vazifesini Celile Altıntaş’a devrederek, yeni yönetim kurulu üyeleri başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Altıparmak Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
Pazarlar’da misafirlik ve hane ziyaretleri yasaklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Borlu Çimentoda Geri Sayım Başladı
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Kütahya’da Açılışı Yapılan Kermeste Birçok Ürün Satışa Sunuldu
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
Gediz Belediyesi'nin Düzenlediği Safahat Okuma Ve Anlama Yarışması Ön Elemesi Yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.