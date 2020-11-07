Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği’nde bayrak değişimi

Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Sümeyra Benli, 2 yıldır sürdürdüğü görevini Celile Altıntaş’a devretti.

Hizmetlerden dolayı Okul Müdürü Mustafa Topuz tarafından plaketle ödüllendirilen Benli, "Okulumuzda 1 yıl yönetim kurulu üyeliği, 2 yıl da başkanlık görevini ifa ettim. Görev sürem içinde bir çok güzel hizmetlere imza attık. Bir araya gelebilmek başlangıçtır. Bir arada durabilmek ilerlemektir. Birlikte çalışmak başarıdır. Kütahya Linyit Ortaokulu ailesinin bir mensubu olmaktan gurur duydum. Okulumuzun yönetici, öğretmen ve benimle birlikte görev yapan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Sümeyra Benli, Kütahya Linyit Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı vazifesini Celile Altıntaş’a devrederek, yeni yönetim kurulu üyeleri başarılar diledi.

