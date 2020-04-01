YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden ağaçlandırma çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma sahalarına diktiği milyonlarca fidanın yanı sıra; il içinde de okul, kurum, cami ve hastane bahçelerini ağaçlandırmaya devam ediyor.Ormanlara sahip çıkarak yeşil bir dünyanın sürekli kılınması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılması için çalışan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü beraberinde sağlıklı ve temiz bir çevrenin oluşturulması içinde çalışmalarını sürdürüyor.Tavşanlı İşletme Müdürlüğü tarafından Tavşanlı ilçesinin önemli kurumlarından olan Kaymakamlık binası bahçesi ağaçlandırıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ağaçlandırma sahalarına diktiği milyonlarca fidanın yanı sıra; il içinde de okul, kurum, cami ve hastane bahçelerini ağaçlandırmaya devam ediyor.
Ormanlara sahip çıkarak yeşil bir dünyanın sürekli kılınması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılması için çalışan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü beraberinde sağlıklı ve temiz bir çevrenin oluşturulması içinde çalışmalarını sürdürüyor.
Tavşanlı İşletme Müdürlüğü tarafından Tavşanlı ilçesinin önemli kurumlarından olan Kaymakamlık binası bahçesi ağaçlandırıldı. Yapılan çalışma ile; ehrami karaçam, top mazı, attuni mazı, batı ladini, mavi ladin, mavi sedir, dağ çamı, at kestanesi, ıhlamur, çınar yapraklı akçaağaç, sarı salkım, dişbudak, çitlembik türlerinden olmak üzere 58 adet fidan ile Kaymakamlık bahçesi ağaçlandırıldı.
Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, sahalarda yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarının yanında diğer kamu kurumlarının uygun alanlarına da ağaçlandırma çalışması yaptıklarını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap

Ak Partili Yavuz’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ eleştirilerine belgeli cevap

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Kütahya Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:42
Akşam
19:31
Yatsı
20:50

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Çelik Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.