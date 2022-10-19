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Kütahya Ticaret Borsası

19.10.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsası'nda Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,90 lira, en yüksek 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)Buğday (Anadolu)6,908,00Buğday (yemlik)5,007,00Arpa (yemlik)5,555,84Nohut20,0023,90

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Anahtar Kelimeler:
buğday Kütahya borsa arpa

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