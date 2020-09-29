YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya, uyuşturucu riski sıralamasında 80. il

Kütahya, uyuşturucu riski sıralamasında 80. il

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın uyuşturucu kullanımında, Türkiye’de en risksiz ikinci ili olduğunu ifade etti.Vali Ali Çelik, “Kütahya güvenlik bakımından birçok ilden iyi durumda bir il.

Kütahya, uyuşturucu riski sıralamasında 80. il

Vali Ali Çelik, Kütahya’nın uyuşturucu kullanımında, Türkiye’de en risksiz ikinci ili olduğunu ifade etti.
Vali Ali Çelik, “Kütahya güvenlik bakımından birçok ilden iyi durumda bir il. Uyuşturucu bakımından riskli iller arasında 80’nci sırada bulunuyoruz” dedi.
Vali Çelik, “Güvenlik güçlerimizin gayretli çalışmaları sonucunda Kütahya diğer illere göre güvenlik bakımından gayet iyi durumdadır. Haftalık, aylık ve yıllık olarak, saatler süren düzenli toplantılar yapıyoruz. Kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çalışma yapıyorlar” diye konuştu.
2020 yılında asayiş olaylarındaki düşüşe de dikkat çeken Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya ve diğer iletişim araçları sayesinde tüm olaylardaki algının değiştiğinin altını çizdi.
Vali Çelik, “Belki daha önce bazı konuları anında duymuyor ya da görmüyorduk. Ancak şimdi durum değişti” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:55
İkindi
16:15
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.