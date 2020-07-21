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Kütahya Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kütahya’da, kendilerini üst düzey yönetici olarak tanıtıp dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimizin üst düzey yöneticilerinin adları kullanılarak “engelliler, şehit aileleri ve muhtaç ailelere bağış ve yardım” gerekçeleri ileri sürülerek para talep edildiği anlaşılmıştır.İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır.Hiçbir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır.

Kütahya Valiliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Kütahya’da, kendilerini üst düzey yönetici olarak tanıtıp dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilimizin üst düzey yöneticilerinin adları kullanılarak “engelliler, şehit aileleri ve muhtaç ailelere bağış ve yardım” gerekçeleri ileri sürülerek para talep edildiği anlaşılmıştır.İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçları Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra karşılanmaktadır.Hiçbir surette telefonla aranarak yardım talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu gibi isteklere kesinlikle itibar etmeyip, ivedi şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak emniyet birimlerimize ihbarda bulunmaları gerekmektedir" denildi.

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Kale Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
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Doğan Eczanesi
Gediz
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