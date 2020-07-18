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Kütahya Valiliği’nden Jandarma Komutanlığı’na saldırıya ilişkin açıklama

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.07.2020 19:24 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.Valilik açıklamasında, 18 Temmuz Cumartesi günü Tavşanlı ilçesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı binasına av tüfeğiyle silahlı saldırı düzenlendiği, Jandarma Komutanlığı binasına 43 AAL 945 plakalı otomobil ile gelen G.K,’nin nöbet kulübesinin bulunduğu bölgeye av tüfeğiyle ateş ederek olay mahallinden ayrıldığı belirtildi.Açıklamada, "Saldırının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki halkın can sağlığını korumak için gerekli tedbirler alınmış, olay yerinden kaçan G.K yakın takibe alınarak yakalanması için çalışma başlatılmıştır.

Kütahya Valiliği’nden Jandarma Komutanlığı’na saldırıya ilişkin açıklama

Kütahya Valiliği, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.
Valilik açıklamasında, 18 Temmuz Cumartesi günü Tavşanlı ilçesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı binasına av tüfeğiyle silahlı saldırı düzenlendiği, Jandarma Komutanlığı binasına 43 AAL 945 plakalı otomobil ile gelen G.K,’nin nöbet kulübesinin bulunduğu bölgeye av tüfeğiyle ateş ederek olay mahallinden ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Saldırının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki halkın can sağlığını korumak için gerekli tedbirler alınmış, olay yerinden kaçan G.K yakın takibe alınarak yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Köprücek Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda olduğu tespit edilen G.K’ye telefonla ulaşılmış ve yapılan görüşme neticesinde zanlı kendi isteğiyle güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Saldırıda çok şükür ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Terör şüphesi bulunmayan olayla ilgili tahkikat adli makamlarca sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Bu arada yetkililer, bazı basın ve yayın organlarında, “Şahsın bir süre önce gözaltına alınması sebebiyle bu olayı gerçekleştirdiği” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ettiler.

Kütahya Valiliği’nden Jandarma Komutanlığı’na saldırıya ilişkin açıklama

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Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
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Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
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