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Kütahya’da 1 haftada uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan 12 kişiden 8’i tutuklandı

19.09.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Emniyet Müdürlüğünce 1 haftada gerçekleştirilen 7 narkotik operasyonunda uyuşturucu imal etme ve satma suçundan yakalanan 12 kişiden 8’i tutuklandı.

Kütahya’da 1 haftada uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan 12 kişiden 8’i tutuklandı

Yılbaşından itibaren uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu sayısı 79’a yükseldi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11-17 Eylül 2023 tarihleri arasında il sınırları içerisinde gerçekleştirilen 7 narkotik operasyonunda uyuşturucu imal etme ve satma suçundan yakalanan 12 kişiden 8’i tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs ise adli mercilerce serbest bırakıldı. Uyuşturucu kullanma suçu çerçevesinde 32 olayda yakalanan 45 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Suç unsuru olarak, 73,14 gram bonzai, 31,88 gram esrar, 247,18 gram metamfetamin, 1,77 gram skunk, 5,2 gram kokain, 718 adet sentetik ecza hap ve 103 adet ecstasy hap ele geçirildi. Yılbaşından itibaren uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu sayısı 79’a yükseldi.

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