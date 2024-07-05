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Kütahya’da 3 bin 844 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

İHA İHA
05.07.2024 10:52
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Kütahya’da, üzerlerinde 3 bin 844 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai bulunan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da 3 bin 844 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde durdurulan bir araçta ve içerisinde bulunan H.D., A.U., H.H.Y. ve M.Y. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 5 parça halinde toplamda 3 bin 844 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, şahıslardan H.H.Y ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da 3 bin 844 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Express


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