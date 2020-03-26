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Kütahya’da 3 kurum personel alacak

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 120, Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.’ye 20 ve Kütahya Belediyesi Belde Mühendislik İnşaat A.Ş.’ye 62 de kişi personel alınacak.Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 90 temizlik işçisi, 25 güvenlik görevlisi ve 5 de destek elamanı alınacak.Kütahya Belediyesi Belde A.Ş.’ye ise 20 büro elamanı, 10 temizlik görevlisi, 15 beden işçisi, 3 beton kaplamacısı, 2 çocuk gelişimi uzmanı, 2 destek personeli, 1 çevirmen, 1 inşaat demir bağlama, 1 lastik tamircisi, 1 mobilya döşemevisi, 1 otomotiv döşemecisi, 1 otomotiv elektrikçisi, 1 oto boyama ustası, 1 kaynakçı ve 1 marangoz alınacak.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 120, Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.’ye 20 ve Kütahya Belediyesi Belde Mühendislik İnşaat A.Ş.’ye 62 de kişi personel alınacak.
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 90 temizlik işçisi, 25 güvenlik görevlisi ve 5 de destek elamanı alınacak.
Kütahya Belediyesi Belde A.Ş.’ye ise 20 büro elamanı, 10 temizlik görevlisi, 15 beden işçisi, 3 beton kaplamacısı, 2 çocuk gelişimi uzmanı, 2 destek personeli, 1 çevirmen, 1 inşaat demir bağlama, 1 lastik tamircisi, 1 mobilya döşemevisi, 1 otomotiv döşemecisi, 1 otomotiv elektrikçisi, 1 oto boyama ustası, 1 kaynakçı ve 1 marangoz alınacak. Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.’de ise 20 güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Aranan şartların her 3 kurumun internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

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