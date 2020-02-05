YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bakanlıkça başvurusu kabul edilen 74 projeye yaklaşık 8 milyon TL hibe desteği verileceğini açıkladı.Başvuruları 2 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 29 Aralık 2019 günü sona eren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 13.Etap uygulamaları çerçevesinde başvurusu uygun görülen 74 adet projenin Bakanlıkça kabul edildiğini söyleyen Müdür Orhan Özçalık, ”Başvurusu uygun görülen 74 projenin; 65 adedi Çiftlik Faaliyetlerini Geliştirme, 2 adedi Bitkisel Ürün İşleme, 2 adedi Hayvansal Ürün İşleme, 2 adedi yeni ahır yapımı, 2 adedi yenilenebilir enerji (güneş enerjisi) üretimi, 1 adedi de El Sanatları Projesi olarak gerçekleşti” dedi.“ 65 çiftliğe yaklaşık 3 milyon TL hibe desteği”Özçalık, “Uygun görülen 48 başvurunun 65’i (yüzde 88’i) özellikle kırsal alanda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli çiftliklerce uygulanacak projelerden oluşuyor.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bakanlıkça başvurusu kabul edilen 74 projeye yaklaşık 8 milyon TL hibe desteği verileceğini açıkladı.
Başvuruları 2 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 29 Aralık 2019 günü sona eren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 13.Etap uygulamaları çerçevesinde başvurusu uygun görülen 74 adet projenin Bakanlıkça kabul edildiğini söyleyen Müdür Orhan Özçalık, ”Başvurusu uygun görülen 74 projenin; 65 adedi Çiftlik Faaliyetlerini Geliştirme, 2 adedi Bitkisel Ürün İşleme, 2 adedi Hayvansal Ürün İşleme, 2 adedi yeni ahır yapımı, 2 adedi yenilenebilir enerji (güneş enerjisi) üretimi, 1 adedi de El Sanatları Projesi olarak gerçekleşti” dedi.

“ 65 çiftliğe yaklaşık 3 milyon TL hibe desteği”

Özçalık, “Uygun görülen 48 başvurunun 65’i (yüzde 88’i) özellikle kırsal alanda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli çiftliklerce uygulanacak projelerden oluşuyor. Bir başka deyişle ilimizdeki 65 çiftliğe yaklaşık 3 milyon TL hibe desteği verilecek. Böylelikle ülkemizin tarımsal kalkınmasının, kırsaldan başlanmasına katkı sağlanacak. İl Proje Değerlendirme komisyonu tarafından uygun bulunan yaklaşık 17 milyon TL değerindeki 74 adet proje ile ilimizde 105 kişiye istihdam sağlanacak ve yaklaşık 8 milyon TL hibe desteği verilecek. İlimizde bu projelerin uygulanmasıyla KDV dahil yaklaşık 20 milyon TL değerinde ekonomik bir hacim oluşacak. Önümüzdeki günlerde yatırımcılarla imzalanacak hibe sözleşmeleri sonrasında proje uygulamaları başlayacak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Kütahya Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
07:57
Öğle
13:19
İkindi
16:05
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.