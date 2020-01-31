Kütahya’da ‘Anadolu masalları anlatıcılığı’ eğitimi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Akademisi etkinlikleri kapsamında organize edilen "Anadolu masalları anlatıcılığı” eğitimi devam ediyor.

UNESCO ve MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ile birlikte geliştirilen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Akademisi etkinlikleri kapsamında organize edilen üç gün sürecek "Anadolu Masalları Anlatıcılığı Eğitimi" Zafer Toplantı Salonu’nda sürüyor.

Kursiyerlerin gönüllü olarak katıldığı etkinlikte, öğretmenlere Anadolu Masallarının öğrencilere aktarılırken kullanılan teknikler konusunda bilgi verildi. Daha sonra masal merdiveni oluşturularak masalların uygulamalı olarak anlatılması ile eğitim sona erecek. 18 kursiyerin yer aldığı eğitimde kursiyer öğretmenler eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler ve bu tür eğitimlerin daha sık olması gerektiğini belirttiler.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak yapılan eğitimlere ziyaret gerçekleştirerek eğitimin bir bölümüne dahil oldular. Müdür Başyiğit, Ezop’un doğduğu şehir olan Kütahya’ya özgü Anadolu masallarının derlenmesi konusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ise eğitime gönüllü olarak katılan öğretmenlere teşekkür etti.

