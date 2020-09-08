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Kütahya’da asayiş olayları ve trafik kazalarında düşüş

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının açıkladığı il geneli 2019 ve 2020 yıllarındaki asayiş olayları ve trafik kazaları oranlarında yüzde 11-45 arasında ciddi oranda düşüşler dikkat çekiyor.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2019 yılı ilk 8 ayında Kişilere Karşı Suç sayısı 5 bin 158 iken, 2020 yılı ilk 8 ayında yüzde 11 azalarak 4 bin 610 olmuştur.

Kütahya’da asayiş olayları ve trafik kazalarında düşüş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının açıkladığı il geneli 2019 ve 2020 yıllarındaki asayiş olayları ve trafik kazaları oranlarında yüzde 11-45 arasında ciddi oranda düşüşler dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2019 yılı ilk 8 ayında Kişilere Karşı Suç sayısı 5 bin 158 iken, 2020 yılı ilk 8 ayında yüzde 11 azalarak 4 bin 610 olmuştur. 2019 yılı ilk 8 aylık dönemde bin 793 Kasten Yaralama olayı meydana gelmiş iken, 2020 yılı ilk 8 ayında yüzde 13 azalarak bin 553 olay meydana gelmiştir. 2019 yılı ilk 8 ayında Mal Varlığına Karşı Suçlar kapsamında(Evden, açıktan, iş yerinden, otoban, hayvan, motosiklet hırsızlığı) 774 hırsızlık olayı meydana gelmiş iken, 2020 yılı ilk 8 ayında 619 olay meydana gelmiş olup, alınan güvenlik önlemleri bekçilerin ve ekiplerimizin faaliyetleri sonucu hırsızlık olaylarında yüzde 20 azalma sağlanmıştır” denildi.
Trafik kazalarına da değinilen açıklamada,” İlimizde 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 20 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda 27 kişi vefat etmiştir. 2020 yılı ilk 8 ayında 11 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 16 kişi vefat etmiş olup, ölümlü kazalarda yüzde 45 oranında azalma meydana gelmiştir. 2019 yılı ilk 8 ayında 850 Yaralamalı Trafik Kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda bin 537 kişi yaralanmıştır. 2020 yılı ilk 8 ayında 637 Yaralamalı Trafik Kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda bin 95 kişi yaralanmış, Yaralamalı Trafik Kazalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında azalma meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Kütahya’da asayiş olayları ve trafik kazalarında düşüş

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