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Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, bazı belde sakinlerinin sosyal izolasyona uymadan evlerine ziyaretçi kabul ettiği, misafirliğe gittiği ve kalabalık sosyal ortamlarda bir araya geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Vaka artışlarının önüne geçmek ve salgının süreğen hale gelmesini engellemek amacıyla Merkez Mahalle'de 2 Eylül saat 08.00'e kadar karantina uygulanacağı belirtilen açıklamada, mahalle sakinlerinin Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirilen ihtiyaçlarının, ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, durumlarını belgelemek kaydıyla sağlık çalışanları ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görev alanlar başta olmak üzere bazı kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı ifade edildi.

Öte yandan, girişleri kapatılan mahallede, jandarma ekiplerince önlem alındı.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde beldede Kovid-19 vakalarında artış olduğunu belirterek, "Denetim ve uyarılara rağmen mahallede ziyaretler, ev toplantıları önlenemedi. Karantinayla, vaka sayılarının daha fazla yükselmemesi ve bulaşın durdurulmasını umuyoruz." dedi.

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