Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 Şubat'ta Tavşanlı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.K'nin (38) saklandığı evi belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçtığı cezaevine gönderildi.



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