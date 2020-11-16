Kütahya’da Covid-19 tedbirleri değerlendirildi

Korona virüs (Covid-19) salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında masaya yatırıldı.

Covid-19 Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı’na; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdür Vekili Ahmet Büber, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 12 ilçe kaymakamı katıldı.

Kütahya merkez ve ilçelerinin son durumunun değerlendirildiği toplantıda; İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastaneler, alınan ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

