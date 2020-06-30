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Kütahya’da düğün salonları hazır

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:24 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covud-19) salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Kütahya’da da bir süredir kapalı olan düğün salonları, normalleşme süreci kapsamında yarın yeniden hizmete açılacak.

Korona virüs (Covud-19) salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Kütahya’da da bir süredir kapalı olan düğün salonları, normalleşme süreci kapsamında yarın yeniden hizmete açılacak. İşletmeciler gerekli hazırlıkları tamamlayarak salonları hazır hale getirdi.
Kütahya Havuzbaşı Düğün Salonu İşletmecisi Ali İhsan Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle birçok kısıtlamanın yaşandığını belirterek, yarından itibaren Türkiye’de de normalleşme süreci ile birlikte düğün salonları başta olmak üzere bazı tesislerin kontrollü olarak açılacağını dile getirdi.
Kurallara uyulması şartı ile düğün salonlarının da açılacağını belirten Özdemir, “Gerekli tüm tedbirler alındı. Girişlerde dezenfektanlar yerleştirildi. Masalar sosyal mesafe kurallarına uygun ayarlandı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak" diye konuştu.
Özdemir, "Düğün öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin İçişleri Bakanlığınca belirlenen tüm kuralların geçerli olacağını, mağduriyet yaşamak istemeyen düğün sahipleri ve davetlilerin kurallara mutlaka uymaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum" şeklinde konuştu.
Özdemir, salonlara girişte katılımcıların mutlaka ateşlerinin de ölçüleceğini sözlerine ekledi.

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