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Kütahya’da gördüğü tedaviyle tekerlekli sandalyeden kurtuldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Kütahya’da yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması ve felç geçiren 57 yaşındaki Esma Sarı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesinde gördüğü tedavi sonucu tekerlekli sandalyeden kurtularak, yürümeye başladı.Hastanın doktoru Dr.

Kütahya’da gördüğü tedaviyle tekerlekli sandalyeden kurtuldu

Kütahya’da yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması ve felç geçiren 57 yaşındaki Esma Sarı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastanesinde gördüğü tedavi sonucu tekerlekli sandalyeden kurtularak, yürümeye başladı.
Hastanın doktoru Dr. Öğretim Üyesi Aysun Özlü, tedavi yöntemiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Esma teyzemiz yaklaşık 1 sene önce KSBÜ FTR Hastanesine başvurdu. Kliniğimizde geniş kapsamlı fizik tedavi prosedürlerini uyguladık. Bu prosedürler kapsamına sanal gerçeklik tedavisi ile rehabilitasyon programı eklendi. Eklenen tedavi yöntemleri ile birlikte hastamızın yürüme, denge ve ayakta durma kalitesi çok artmış oldu. Esma Teyze bir bakıcıya bağımlı iken; şu an bağımsız ve dengeli yürüyebilen, mutlu bir hasta olarak kliniğimizden ayrıldı. Bundan sonraki hayatında eşiyle birlikte mutluluklar dileriz" diye konuştu.
Klinikte tedavi almadan önce tekerlekli sandalyeyle hareket ettiğini söyleyen hasta Esma Sarı, “Eşim bana yardımcı oluyordu. Çok zor zamanlar geçirdim. Şimdi tedavi olduktan sonra yürüyor ve merdivenleri çıkabiliyorum. Kendi işimi kendim yapar hale geldim. Başta doktorum Dr. Öğretim Üyesi Aysun Özlü olmak üzere, Dr. Öğretim Üyesi Merve Akdeniz Leblebiciler, Ergoterapi Teknikeri Elif Yalçınkaya’ya, fizyoterapistlere, hemşirelere ve çalışan personellere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız " dedi.

Kütahya’da gördüğü tedaviyle tekerlekli sandalyeden kurtuldu

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