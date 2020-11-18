YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da ’Hijyen ekipleri’ göreve başladı

Kütahya’da ’Hijyen ekipleri’ göreve başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.11.2020 17:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınını durdurmak, vatandaşın sağlığını korumak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Kütahya Valiliği koordinasyonunda il merkezinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Özel İdaresi tarafından kurulan hijyen ekipleri, vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakların yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, okul servisleri, şehirlerarası yolcu otobüsleri, camiler, kamu kurumları ve Banka ATM’lerini her gün dezenfekte ediyor.Titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında; 49 park, 287 adet halk otobüsü, 160 adet ticari taksi, 20 adet toplu taşıma aracı, 92 adet şehirlerarası ulaşım aracı, 185 adet cami, 42 adet kamu kurum binası, 59 adet ATM dezenfekte ediliyor.Şehrin en işlek cadde ve sokaklarında da dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor.Atatürk Bulvarı, Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Ulu Cami çevreleri, Ilıca, Yoncalı, Saman Pazarı, Hürriyet Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Sarraflar içi, Pekmez Pazarı, Menderes Caddesi, hanlar (eski), Paşam Sultan civarı, Mithat Paşa Caddesi, Abdurrahman Kara Bulvarı, Meydan bölgesinde hijyen ekiplerince sık sık dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların personel servislerinin dezenfeksiyon işlemleri, 1.ve 2.

Koronavirüs salgınını durdurmak, vatandaşın sağlığını korumak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Kütahya Valiliği koordinasyonunda il merkezinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Özel İdaresi tarafından kurulan hijyen ekipleri, vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakların yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, okul servisleri, şehirlerarası yolcu otobüsleri, camiler, kamu kurumları ve Banka ATM’lerini her gün dezenfekte ediyor.
Titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında; 49 park, 287 adet halk otobüsü, 160 adet ticari taksi, 20 adet toplu taşıma aracı, 92 adet şehirlerarası ulaşım aracı, 185 adet cami, 42 adet kamu kurum binası, 59 adet ATM dezenfekte ediliyor.
Şehrin en işlek cadde ve sokaklarında da dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor.
Atatürk Bulvarı, Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Ulu Cami çevreleri, Ilıca, Yoncalı, Saman Pazarı, Hürriyet Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Sarraflar içi, Pekmez Pazarı, Menderes Caddesi, hanlar (eski), Paşam Sultan civarı, Mithat Paşa Caddesi, Abdurrahman Kara Bulvarı, Meydan bölgesinde hijyen ekiplerince sık sık dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.
Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların personel servislerinin dezenfeksiyon işlemleri, 1.ve 2. OSB Müdürlükleri tarafından denetlenirken OSB’ler dışında yer alan 22 adet firmanın 270 personel servisinin dezenfeksiyon işlemleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce günlük olarak takip ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:43
Öğle
12:51
İkindi
15:26
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.