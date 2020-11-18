Kütahya’da ’Hijyen ekipleri’ göreve başladı

Koronavirüs salgınını durdurmak, vatandaşın sağlığını korumak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Kütahya Valiliği koordinasyonunda il merkezinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Kütahya Valiliği koordinasyonunda, Kütahya Belediyesi ile Kütahya İl Özel İdaresi tarafından kurulan hijyen ekipleri, vatandaşın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakların yanı sıra park, bahçe, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, okul servisleri, şehirlerarası yolcu otobüsleri, camiler, kamu kurumları ve Banka ATM’lerini her gün dezenfekte ediyor.

Titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında; 49 park, 287 adet halk otobüsü, 160 adet ticari taksi, 20 adet toplu taşıma aracı, 92 adet şehirlerarası ulaşım aracı, 185 adet cami, 42 adet kamu kurum binası, 59 adet ATM dezenfekte ediliyor.

Şehrin en işlek cadde ve sokaklarında da dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor.

Atatürk Bulvarı, Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Ulu Cami çevreleri, Ilıca, Yoncalı, Saman Pazarı, Hürriyet Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Sarraflar içi, Pekmez Pazarı, Menderes Caddesi, hanlar (eski), Paşam Sultan civarı, Mithat Paşa Caddesi, Abdurrahman Kara Bulvarı, Meydan bölgesinde hijyen ekiplerince sık sık dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların personel servislerinin dezenfeksiyon işlemleri, 1.ve 2. OSB Müdürlükleri tarafından denetlenirken OSB’ler dışında yer alan 22 adet firmanın 270 personel servisinin dezenfeksiyon işlemleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce günlük olarak takip ediliyor.

