Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Aytekin Yozgat'ın (51) kullandığı 35 NS 442 plakalı otomobil, Sazköy yakınlarında, Mustafa Türkmen (54) idaresindeki 64 DY 363 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Züleyha Yozgat (48), Fadime Karşıyaka (38), Betül Keskin (39), Esma Kartal (49) ve Umahan Türkmen (21), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücülerden Yozgat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.