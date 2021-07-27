Kütahya'da kayıp olarak aranan kişinin traktör kazasında öldüğü belirlendi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu öldüğü tespit edildi.

Karamanlar köyündeki evinden tarlasına gitmek için traktörüyle ayrılan Mehmet Yiğit'in (73) dönmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 6 saat süren arama çalışmaları sonucunda, Karanlık mevkisinde şarampole devrilen traktörünün altında Yiğit'in cesedini buldu.

Ceset, Domaniç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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