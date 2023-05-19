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Kütahya’da kentsel dönüşüm

19.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Alim Işık, Osmangazi Mahallesi’ndeki vatandaşlar için Bölücek Mahallesi’nde yapımına başlanan kentsel dönüşüm proje alanında incelemelerde bulundu.

Kütahya’da kentsel dönüşüm

Kütahya Belediyesi, deprem kuşağında yer alan şehrimizin daha güvenli bir şehir haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerini ön planda tutarak çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Mahallesi’ndeki vatandaşlar için Bölücek Mahallesi’nde yapımına başlanan TOKİ konutlarındaki inşaat çalışmalarında önemli aşama kaydedildi.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 25 bloktan oluşan inşaattaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve yıl sonu itibariyle tamamlanacağını söyledi.

İnşaat çalışmaların geldiği aşamayla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Alim Işık, “Uzun zamandan beri dört gözle beklediğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın Osmangazi Mahallemize yönelik olan Bölücek Mahallemiz sınırları içerisindeki toplu konut inşaatı devam ediyor. Yüklenici firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre 14 blokta kaba, 5’inde ince inşaat çalışmaları devam ederken 6 blokta da temel atma ve kalıp işleri devam ediyor. Toplam 25 bloktan oluşan ilk etap 500 konutluk kentsel dönüşüm projemiz şükrüler olsun kış şartlarına rağmen aksamadan, kesilmeden devam etti. İnşallah yıl sonu itibariyle hak sahiplerine konutlarımızı teslim ettikten sonra boşalan alanlara da ikinci etap çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yüklenici firmamızın tüm çalışanlarına, Belediyemizin tüm çalışanlarına gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız ve belasız tamamlamayı nasip etsin, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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