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Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasında orman yangını çıktı.

Çavdarhisar ile Emet ilçeleri arasındaki Çat köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye, Emet ve Çavdarhisar ilçeleri ile kent merkezinden çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi.

Karaçam ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölgeye, Bursa'dan da bir yangın söndürme helikopteri gönderildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarını alır almaz harekete geçtiklerini belirterek, "Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerince yangına müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." dedi.

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