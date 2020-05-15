Kütahya’da ormancılık faaliyetleri masaya yatırıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İşletme Müdürleri ve Şeflerden sorumluluk sahalarında yürütülen ormancılık faaliyetleri, programlar ve gerçekleşmeler hakkında brifing aldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert’in de katıldığı toplantılar her İşletme Müdürlüğünde ayrı ayrı gerçekleştirildi.

Toplantıda Orman İşletme Şefleri tarafından sunum şeklinde başta damga ve üretim programları olmak üzere tüm ormancılık faaliyetleri hakkında brifing verildi. İşletme Müdürlerinin değerlendirmelerini de alan Bölge Müdürü Hasan Keskin; Çalışma prensipleri hakkında İşletme Müdürü ve Orman işletme Şeflerine gerekli talimatları verdikten sonra genel değerlendirmede bulundu.

Toplantıda 2020 yılı damga programlarının ivedilikle bitirilmesini, yapılan damgaların üretime ivedilikle verilmesini isteyen Müdür Hasan Keskin, ayrıca orman köylüsü ve kooperatiflerin iş gücü dikkate alınarak üretim programının yetişmesi için arta kalan kısmının Dikili satış yoluyla yapılması, endüstriyel odun gerçekleşmeleri için azami gayret ve hassasiyet gösterilmesi talimatını verdi.

Keskin, Ramazan Bayramından önce orman köylüsünün ödenecek istihkaklarının ve 2021 tensil ve bakım damgalarının bütçe toplantısına kadar yapılmasını öngördü.

Silvikültür faaliyetleri konusunda da özellikle tabi tensil, damgalama ve tohum ağacı işaretlemeleri ile gençlik bakımı seyreltme çalışmalarının ihmal edilmemesi uyarısından bulunan Müdür Keskin, gençlik ve kültür bakımında zamanın kaçırılmaması gerektiği ve ormancılık faaliyetlerinin mevsimsel şartların değerlendirilerek en iyi zamanda yapılmasını istedi.



