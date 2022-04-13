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Kütahya'da ormanda şüpheli ölüm

13.04.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da ormanda şüpheli ölüm

Kütahya'nın Emet ilçesinde, orman kesim işçisi ormanlık alanda ölü bulundu.

Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesimi yapılan bölgede orman işçisi Halil Güngör'ün (45), yerde hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu ve ölümü şüpheli görülen Güngör'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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