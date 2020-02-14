YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.02.2020 13:06 | Son Güncelleme

Kütahya'da otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İbrahim Yılmaz (73) yönetimindeki 43 LG 513 plakalı otomobil, Kütahya - Çavdarhisar kara yolunun 10. kilometresindeki istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan eşi Emine Yılmaz (67), 112 Acil Servis ekiplerinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz çiftinin Aslanapa'nın Tokul köyünden tedavi için kentteki hastaneye gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kütahya ölümlü kaza Trafik Kazası yaşlı çift

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde biyonik kulak ameliyatı

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde biyonik kulak ameliyatı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:47
Öğle
13:19
İkindi
16:14
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.