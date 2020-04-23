YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi

Kütahya’da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kütahya’da ramazan ayının vazgeçilmezi pidenin fiyatı değişmedi.Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, Kütahyalılar’a en kaliteli ve en uygun fiyatla Ramazan pidesini sunacaklarını ifade ederek, 400 gramlık pidenin yine geçen yıl ki fiyat olan 3 TL’den satılacağını bildirdi.Ramazan idesi satışı iftardan 2 saat önce sona ereceği belirtildi.

Kütahya’da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi

Kütahya’da ramazan ayının vazgeçilmezi pidenin fiyatı değişmedi.
Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, Kütahyalılar’a en kaliteli ve en uygun fiyatla Ramazan pidesini sunacaklarını ifade ederek, 400 gramlık pidenin yine geçen yıl ki fiyat olan 3 TL’den satılacağını bildirdi.
Ramazan idesi satışı iftardan 2 saat önce sona ereceği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı gibi pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacak" denildi.

Kütahya’da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksa Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.