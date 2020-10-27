Kütahya'da sit alanında kepçeyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, birinci derece sit alanında kepçeyle kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşamba köyü yakınlarındaki birinci derece sit alanında şüpheli kişilerin kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, olay yerinde A.F.H. (38), S.D. (38), H.B. (36) ve B.Ö'yü suçüstü yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlıların, ifadelerinde, bölgede yüklü miktarda altın gömülü olduğu söylentileri üzerine kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.



