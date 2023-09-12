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Kütahya’da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

12.09.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve suçüstü yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya’da suçüstü yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edilen M.Ö’yü takibe aldı. Ekipler zanlıyı, “torbacılık” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılığı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin kaldığı apart dairede yapılan aramada 2,11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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