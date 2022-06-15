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Kütahya'da trafik kazasında baba öldü, oğlu ağır yaralandı

15.06.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da trafik kazasında baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Kütahya'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tuncay Bora Yanak (21) idaresindeki 34 DHN 309 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile babası Ali Yaşar Yanak (50), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Baba Ali Yaşar Yanak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren sürücünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Tuncay Bora Yanak'ın Bursa'da kozmetik alanında firmasının bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Kütahya

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