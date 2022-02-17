Kütahya'da yabancı öğrenciler Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler 1999 yılında vefat eden sanatçı Barış Manço'yu şarkılarıyla andı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen "83 Ülke Barış Manço'yu Anıyor" programında yaptığı konuşmada, Barış Manço'nun ardında çok önemli değerler bıraktığını söyledi.

Barış Manço'nun çok önemli bir sanatçı olduğunu belirten Uysal, "Barış Manço adeta Türk milletinin özetidir veya vitrinidir. Türk milletinde değer adına ne varsa Barış Manço'da hepsi toplanmıştır. Onun sadece yaşadığı, onun söylediği değil, duyguları, hisleri nereden bakarsanız bakın bizi yansıtır. Milletimizi yansıtır. Bunlardan dolayı Barış Manço kalplerde yer etmiştir." dedi.

Barış Manço'nun eşi Lale Manço da çocukların Barış Manço'nun şarkılarıyla büyüdüğünü dile getirdi.

Barış Manço'nun ismiyle dünyaya mesaj verdiğini anlatan Manço, şöyle konuştu:

"Barış Manço, Türkiye'de ilk Barış ismini taşıyan kişidir. 1943 yılında doğduğunda dünya İkinci Dünya Savaşı'nı yaşıyordu. Tüm bu savaş ortamında 1943 yılının ocak ayında. O da sonradan Barış Manço oldu. Hayatı boyunca da Barış ismini çok iyi taşıdı. Düşünceleriyle, müziğiyle, programlarıyla ve tüm yaptıklarıyla dünyaya barış mesajı vermeye çalıştı. Bana göre Barış Manço büyük bir iletişimciydi. Çok iyi bir sanatçıydı. Öyle bir insanla hayatımı geçirdiğim için kendimi çok özel hissediyorum."

Etkinlikte, daha sonra çeşitli ülkelerden DPÜ'de öğrenim gören yabancı öğrenciler Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi.

