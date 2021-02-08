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Kütahya’da yüzde 50 iş garantili eğitim

08.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da yüzde 50 iş garantili eğitim

Kütahya İŞ-KUR’un işverenlerle imzaladığı işbaşı eğitim protokolleriyle istihdam artıyor.

Kütahya İŞ-KUR’un işverenlerle imzaladığı işbaşı eğitim protokolleriyle istihdam artıyor. İşbaşı eğitim programıyla kişiler tecrübe ve iş disiplini kazanırken, işveren nitelikli personele kavuşuyor. Yüzde 50 istihdam garantili işbaşı eğitim protokolüyle 150 kişinin bir firmada işbaşı eğitime başlayacağını kaydeden Vali Ali Çelik, “Salgın sürecinde istihdamın artmasına ve korunmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yüzde 50 istihdam garantili protokol ile kablo montaj işçisi mesleğinde 150 kişinin işbaşı eğitime başlayacağını kaydeden Vali Ali Çelik, işbaşında eğitim alan kişilere Devlet tarafından günlük 108,87 TL ödeme ve uzun vade sigorta yardımı yapıldığını söyledi.
İşbaşı eğitim programlarının başarıyla uygulandığına dikkat çeken Vali Çelik, programdan fayda sağlayan işvereninin katılımcıların yüzde 50’sini istihdam ettiğini ancak beklentinin yüzde 50’nin üzerinde olduğunu söyledi.

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