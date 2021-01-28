YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahyalı 50 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü

Kütahyalı 50 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü

28.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de görev yapan Kütahyalı 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.Kadir Kalkar, memleketi Kütahya’ya bağlı Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Eskişehir’de görev yapan Kütahyalı 28 yıllık polis memuru Kadir Kalkar (50), kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru evli ve 2 çocuk babası Kadir Kalkar, mide kanseri tedavisi gördüğü Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Kadir Kalkar, memleketi Kütahya’ya bağlı Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kalkar’ın cenaze namazına Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya Alay Komutanı Murat Kırbaç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görev yapan mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
Kadir Kalkar’ın, ölümü emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:18
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Çelebi Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Simav’ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı

Simav’ın Hacıhüseyinefendi köyü karantinaya alındı

Kütahya’da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

Kütahya’da kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

Hisarcık’ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine tablet bilgisayar

Hisarcık’ta Hafızlık hazırlık sınıfı öğrencilerine tablet bilgisayar

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Altıntaş’ta yaban hayatına yem desteği

Altıntaş’ta yaban hayatına yem desteği

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Öğretim Üyesi Kılıçkaya’dan “Doğadan İzler” sergisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.