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Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

Özel uçakla Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye dönün Kütahyalı Nazif Şahin, 14 günlük karantinanın ardından ailesine kavuştu.Şahin’in eşi Hava Eymir Şahin, 2 çocuğu ile birlikte ’Biz bize yeteriz’ yazısıyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.Hava Eymir Şahin, "’Bugüne kadar hep devletimizin yanında olduk.

Özel uçakla Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye dönün Kütahyalı Nazif Şahin, 14 günlük karantinanın ardından ailesine kavuştu.
Şahin’in eşi Hava Eymir Şahin, 2 çocuğu ile birlikte ’Biz bize yeteriz’ yazısıyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.
Hava Eymir Şahin, "’Bugüne kadar hep devletimizin yanında olduk. Hiçbir zaman ne yük, ne de çelme takanlardan olmadık. Rızkımızın peşinde çanta sırtında gurbet gurbet gezip sabırla ekmeğini taştan çıkartan eşime her zaman sabırla, şükürle destek olduk. Bugün de tam bu biyolojik savaşın içinde yurt dışına giriş çıkış kapıları kapanmışken, acaba ne yapacağız? nasıl gelecekler? diye endişe ile beklerken, yaban ellere bir çift kanat uzandı ve onları alıp getirdi. Kadir kıymet bilen bilir, bilmeyeni de Allah bilir. Eşim vatanına, biz ona kavuştuk, Elhamdülillah. Şimdi bize düşen kaynayan çorbaya biraz daha tuz ilave etme vaktidir. Bu süreci yöneten başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devlet büyüklerimizden ve tüm kademelerde görev alan kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızı görmeyi nasip ederse, bizzat kendilerine teşekkürlerimizi sunacağız’’ dedi.
Baba Nazif Şahin’in 14 gün Çorum’daki KYK yurdunda karantina’da kaldıktan sonra, Kütahya’da oturan ailesine ulaştığı belirtildi.

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